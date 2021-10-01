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Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'a Cana baskını! Yatakta yakaladı!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız', 16 Eylül Perşembe akşamı on üçüncü bölümüyle ekranlara geldi. Hayri karakteriyle Cihangir Ceyhan'ın da kadrosuna katıldığı Camdaki Kız'ın final sahnesi izleyiciyi şaşırttı. Sedat'a sürpriz yapmak isteyen Nalan, kaldığı otele gitti. İkilinin romantik anlar yaşadığı sırada ise Sedat'ın yasak aşkı Cana otel odasına baskın yaptı. Odaya giren Cana'yı gören Sedat büyük şok yaşadı.