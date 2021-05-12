Camdaki Kız bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 6. Bölüm neden yok?

Camdaki Kızı 5. Bölüm yayınlanmasının ardından, 6. Yeni bölüm heyecanla bekleniyordu. Kanal D yayın akışında Camdaki Kız yeni bölümünün olmaması izleyicileri meraklandırdı. Camdaki Kızı dizi yeni bölüm neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorularına yanıt aranıyor.
CAMDAKİ KIZ BU HAFTA NEDEN YOK?
Kanal D'nin perşembe akşamı yayınlanan dizisi Camdaki Kız izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisinin 6. yeni bölümünün bu hafta Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 13 Mayıs Perşembe akşamında yayınlanmayacak.