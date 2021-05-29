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Camdaki Kız 8. Bölüm Fragmanı! Nalan itiraf ediyor!

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 20:20

Kanal D'nin perşembe akşamları izleyenleri ekrana kilitleyen dizisi Camdaki Kız'ın 8. Bölümünde Nalan, Feride'ye Sedat'a aşık olduğunu itiraf ediyor...


Nalan'ın hastalanması sonucu gözler Feride'ye çevrilmiştir. Öte yandan Nalan, Feride'ye Sedat'a aşık olduğunu itiraf eder. Muzo, Rafet'e düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyler.
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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