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Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı yayında!

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 12:03 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 12:03

Rafet kızıp Sedat'ı evlatlıktan reddedince olaylar karışıyor!


Sedat'ın yasak aşkının basına yansımasından sonra ipler gerilmiştir. Bir taraftan Sedat ailesi ile uğraşırken diğer tarafta Nalan annesinin baskılarına maruz kalır. Ancak Rafet'in artık Sedat'a karşı sabrı kalmamıştır. Oğlunu evlatlıktan reddedip kovan Rafet'e ise Sedat'ın duygu yüklü cevabı hazırdır. Evden ayrılan Sedat bambaşka bir yola girmiştir. Ancak Selen'e gelen kötü bir haber tüm ailenin yıkılmasına sebep olur. Sedat'ın başına ne geldi?
 

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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