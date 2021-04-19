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Camdaki Kız 3.bölüm 2.fragmanı yayında!

19 Nisan 2021 Pazartesi - 13:13 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 13:16

Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor!


Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat, ne yapacak? Nalan, gazetede gördüklerinden sonra nasıl bir durumun içinde kalacak?

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