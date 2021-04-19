Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat, ne yapacak? Nalan, gazetede gördüklerinden sonra nasıl bir durumun içinde kalacak?
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Camdaki Kız 3.bölüm 2.fragmanı yayında!
Camdaki Kız 3.bölüm 2.fragmanı yayında!
19 Nisan 2021 Pazartesi - 13:13 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 13:16
Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor!
- Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
- YDS soru kitapçığı görüntüleme! YDS soruları yayımlandı.
- Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm bugün yok mu, var mı?
- Eski sevgili dehşeti! Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı
- NASA'dan Mars'ta tarihi uçuş! İlk kez...
- Facebook'tan flaş karar! Devam edecek