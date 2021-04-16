Camdaki Kız 2. bölümü ile de zirveye oturdu!

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği yeni ve iddialı dizi si Camdaki Kız ikinci bölümü ile ekrana geldi. Yeni bölümüyle de izleyiciden tam not alan dizi, Perşembe reytinglerinde AB ve ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen yapımı oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, 15 Nisan Perşembe akşamı ikinci bölümü ile ekrana geldi. Dizinin ekrana gelen yeni bölümü de günün en çok izlenen yapımı olarak zirveye oturdu. Kantar Media’nın verilerine göre AB kategorisinde 10.56 reyting, 21.77 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 9.97 reyting 19.25 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.

Başarılı oyunculuklarıyla da beğeni toplayan Camdaki Kız, sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Twitter ’da #CamdakiKız etiketi Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı. Dizi yayınlandığı süre boyunca da TT'de üst sıralardaydı. Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik ve Feride karakterine hayat veren Nur Sürer’in oyunculuk performanslarından ise övgüyle bahsedildi.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi , Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

İkinci bölümün öne çıkan sahneleri;

Annecim nolur aç!

Aile yemeğinde gergin anlar!

Nalan, gördükleri karşısında bayılıyor!

İlk aile tanışması ve perde arkası!

Bir adım uzaklaş dağıtırım ortalığı!

Feride'den Nalan'a sert ceza!

Cana hep olacak!

Masal gibi rüya kabusa dönüyor!

Nalan, Rafet Koroğlu’nun sınavında!

Nalan ve Sedat'ın yüzükleri takılıyor!

Nalan, benimle evlenir misin?