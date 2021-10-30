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Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı- 2

30 Ekim 2021 Cumartesi - 15:05 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 15:05

Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı- 2 yayında! Sedat ortadan kayboluyor, aileler karşı karşıya geliyor!


Koroğlu ailesinde bir yıkım yaşanmaktadır. Hem Sedat hem de Selen evden ayrılır. Bunun akabinde Nalan da Sedat'a ulaşamaz. Sedat ise oldukça düşüncelidir. Koroğlu ailesi dağılacak mı?
 
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de! 
 

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Camdaki Kız Camdaki Kız 18. Bölüm Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı- 2
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