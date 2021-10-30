Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı- 2

Koroğlu ailesinde bir yıkım yaşanmaktadır. Hem Sedat hem de Selen evden ayrılır. Bunun akabinde Nalan da Sedat'a ulaşamaz. Sedat ise oldukça düşüncelidir. Koroğlu ailesi dağılacak mı?

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