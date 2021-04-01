Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız 8 Nisan Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor!
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Camdaki Kız 1. bölüm 3.fragmanı yayında!
Camdaki Kız 1. bölüm 3.fragmanı yayında!
01 Nisan 2021 Perşembe - 11:13 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 11:13
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.
- Ramazan pidesi fiyatları 2021 belli oldu mu? Ramazan pidesi ne kadar, illerin pide fiyatları açıklandı mı?
- Camdaki Kız 1. bölüm 3.fragmanı yayında!
- Faizsiz ev ve araba satışı! Zorunlu oluyor, harekete geçildi
- Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi!
- Eski sevgilisiyle görüşmek için arkadaşını rehin aldı!
- MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar