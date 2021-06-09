Cam Tavanlar konusu ne, oyuncuları kimler? Cam Tavanlar karakterleri ve gerçek isimleri…

Cam Tavanlar bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği, senaryosu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda da Fehmi Öztürk oturuyor. Başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka’yın yaptığı Cam Tavanlar'ın oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.

CAM TAVANLAR KONUSU

İlk kez 1978'de Marilyn Loden tarafından bir konferansta özellikle kadınların iş yerlerinde maruz kaldıkları ayrımcılık sebebiyle, iş yerinde yükselmelerinin engellenmesini anlatmak için kullanılan bir benzetme olan 'Cam Tavanlar' tabiri o günden bu güne kadar küresel çapta kullanılıyor.

Cam Tavanlar ilk bölüm gelişmeleri şöyle; Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla… Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO’su… Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz…Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu’nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?

CAM TAVANLAR OYUNCU KADROSU

LEYLA (BENSU SORAL)

8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla’nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.

Cem (KUBİLAY AKA)

Genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır. Üniversiteden sonra yıllarca Londra'da kalmış, çalıştığı markayı önemli bir hale getirmiştir. Hayatta anlaşamadığı tek kişi Leyla'dır. Çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.

SÜREYYA (HATİCE ASLAN)

Süreyya Hanım zamanında Cem’in dedesi Teyfik Bey’le geçmişte tanışmış, onunla genç yaşında kısa bir evlilik yaşamıştır. Malvarlığının kaynağı tam bilinmese de şimdi caddede bir sürü dükkanı olan, zengin, sosyetik ve yardımsever bir kadındır. Haksızlığa gelemez ve alttan da almaz. Ne düşündüğünü pat diye söyler. Abuk subuk şeylerle canını sıkmaz.

UTKU ATEŞ (İSKENDER)

AHMET MELİH YILMAZ (ŞİNASİ)

BERİL KAYAR (AYLİN)

Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar.