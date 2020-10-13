İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın vereceği kararı her şartta masada ve sahada destekleyeceğiz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına tepki göstererek "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsiniz. "Call on" diyebilirsiniz. " diye konuştu. Peki, Call On ne demek? Diplomaside 'Urge' ne anlama geliyor? İşte 'Urge' ve 'Call on' anlamı...

İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşına tepki göstererek "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsiniz. "Call on" diyebilirsiniz. " diye konuştu. Pek çok kişi de Call On ne demek? Diplomaside 'Urge' ne anlama geliyor? sorularını araştırıyor. İşte Urge ve Call on'un anlamı...

İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın vereceği kararı her şartta masada ve sahada destekleyeceğiz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına tepki göstererek "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsiniz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. "Call on" diyebilirsiniz. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye 'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK 'yı destekliyorsunuz. İdlib'den de çekilin diyor musunuz? Teröristlerle Kürt kardeşlerimizi ayırt edelim."

URGE KELİMESİNİN ANLAMI NE?

'Urge' kelimesi İngilizce 'de 'talep etme' anlamına geliyor. Urge kelimesinin diğer anlamları da şöyle:

"sevketmek, ileri sürmek; dürtmek; sıkıştımak; ısrar etmek; ısrarla anlatmak; kışkırtmak; zorlamak; i. dürtü, itici kuvvet; zorlama; kışkırtma."

CALL ON NE DEMEK?

Call on kelimesi 'çağrıda bulunma' anlamında kullanılır. Call on kelimesinin diğer anlamları şu şekilde:

"istemek, ziyaret etmek, başvurmak, resmi çağrı, davet."