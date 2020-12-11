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Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor! Süre 2 saat kısalacak...

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yapımı süren Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmaların yüzde 25'lik kısmı tamamlandı.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor! Süre 2 saat kısalacak... AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar hızla devam ediyor.
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