Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? İşte çalışmadan emekli olabilmenin yolu!

Çalışanların en büyük hayali emekli olacağı günün gelmesidir. Ancak bazen hem iş hayatının güçlüğü hem de iş yaşamındaki bazı sıkıntılar çalışanları zor durumda bırakabilir. Çalışmadan emekli olup olunamayacağı ise en çok araştırılan konular arasında. Peki, Çalışmadan emekli olmak isteyenler ne yapmalı? Çalışmadan nasıl emekli olunur? İşte ne zaman emekli olurum diyenlere çalışmadan emekli olabilmenin yolu...

Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Çalışma hayatının içinde olan herkes genellikle emeklilik günlerinin planlarını yapar. Ancak bazen iş ortamının zorluğu, iş yerinde yaşanan sıkıntılar kimisi için zorlu bir süreç haline gelebilir. Bu sorunları yaşayan pek çok kişi de çalışmadan emekli olmanın yollarını araştırıyor. Ne zaman emekli olurum diyenler için isteğe bağlı sigorta lılık, iş hayatında inişler çıkışlar yaşayanlara çalışmadan emekli olma imkanı sunuyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR? KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR?

Çalışmayan ve emekli veya malullük aylığı almayan kişiler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri öderler ve bu şekilde emekli olabilirler. Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalının emekli olması için işe gitmesi gerekmez. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli bir diğer şart ise isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin 18 yaşın altında olmamasıdır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ŞARTLARI

18 yaşın altındaki bir kişi, sigortalı olması gerektirecek şekilde çalışan bir kişi, SGK ’dan yaşlılık veya malullük aylığı alan bir kişi isteğe bağlı sigortalı olamaz.

Ancak SGK’dan babasının ölümü nedeniyle ölüm aylığı almakta olan kişi isteğe bağlı sigortalı olabilir. Çünkü ölüm aylığı kişiye kendi sigortalılığı nedeniyle bağlanmamıştır. Bu sebeple, dul yetim aylığı alan kişiler de isteğe bağlı sigortalı olabilir.

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR Mİ?

İsteğe bağlı sigortalı olmak için sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak şarttır. Ancak 4/a’lı olarak ay içerisinde 30 günden az çalışanlar, yarı zamanlı yani part-time istihdam edilenler isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

Örneğin, ay içerisinde 10 gün bir restoranda garsonluk yapan kişi isteğe bağlı sigortalı olabilir. Bu durumdaki kişilerin isteğe bağlı sigortalı olarak ödedikleri primler 4/a’lı olarak değerlendirilir. Türkiye ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülkelere çalışmak üzere giden Türk işçileri de isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bu kişilerin ödedikleri primler de 4/a’lı, yani eski adıyla SSK ’lı olarak değerlendirilir.

KENDİ HESABINA ÇALIŞANLAR BAĞKURLU SAYILIR

İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4/b’li olarak değerlendirilmeye başladı. Bu tarihten önce SSK’nın, Bağ-Kur’un ve Emekli Sandığı ’nın kendi kanunları uyarınca isteğe bağlı sigortalılık hükümleri bulunuyordu.

Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilince, tek bir isteğe bağlı sigortalılık mekanizması söz konusu oldu.

1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4/b, yani eski adıyla Bağ-Kur statüsünde değerlendiriliyorlar. Bu nedenle, isteğe bağlı sigortalılar 4/a’lılara göre daha uzun süre prim ödeyerek emekli oluyorlar ve emekli olduklarında 4/a’lılara göre daha düşük emekli aylığı alıyorlar.

Bu durum nedeniyle isteğe bağlı sigortalı sayısı 2008 yılından itibaren önemli ölçüde azalmaya başladı. 1 Ekim 2008 öncesinde SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’nın isteğe bağlı sigortalısı olan kişiler de 5510 sayılı Kanun’a göre 4/b’li olarak değerlendirilmeye başladı.

EMEKLİLİĞİNİZE KAÇ GÜN KALDIĞINI KONTROL EDİN! EMEKLİ AYLIĞI DÜŞEBİLİR

Çalıştığı işinden, işyerinden, amirinden veya iş arkadaşlarından sıkılıp istifa eden bir kişi isteğe bağlı sigortalı olursa, emekliliğine kaç gün kaldığını kontrol etmeli.

Emekliliğin hangi sigortalılık statüsünde olduğu son 1.261 güne göre belli olduğu için, uzun yıllar eski adıyla SSK’lı olarak çalışan bir kişi emekliliğine 4 yıl kala isteğe bağlı sigortalı olursa daha düşük emekli aylığı alabilir. Bu nedenle, son 1.261 gün kuralına dikkat ederek bu kararın alınması gerekiyor.