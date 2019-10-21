Çalışmadan emekli olmak mümkün!

Özellikle ev kadınlarının ilgi gösterdiği isteğe bağlı sigorta, çalışma imkanı olmayan kişilere emeklilik sunduğu için oldukça iyi bir tercih sebebi

Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Ancak bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları ile ilişkiler gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir. Bu gibi durumlarda çalışmadan sigorta primi ödeyip emekli olmanın yolları var. İsteğe bağlı sigorta, bu konuda imdada yetişiyor.

GEREKEN ŞARTLAR

Çalışmayan ve emekli veya malullük aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek emekli olabilir. Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalının emekli olması için işe gitmesi gerekmez. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli bir diğer şart da 18 yaşını doldurmuş olmak.