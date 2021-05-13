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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Ramazan Bayramı mesajı

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 10:13 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 10:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Küresel salgın sürecinden en güçlü şekilde çıkmak üzere alınan tedbirlere vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış ve özenden büyük memnuniyet duyuyor, Ramazan Bayramı'nın bütün çalışanlarımıza ve milletimize huzur, refah ve hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.


Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda,  Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı dramın bir an önce son bulmasını diledi.
 
Türkiye'nin Filistin halkının her daim yanında olduğunu vurgulayan  Bilgin, şöyle devam etti:
"Yaşamakta olduğumuz küresel salgın şartları sebebiyle bu ramazan  ayında da belki yan yana olamadık ama gönül sofralarında bizler hep bir olduk,  birlik olduk. Dost ve komşularımızla hal hatır sormayı, yardımlaşmayı, ülkemiz ve  mazlum kardeşlerimiz için dua etmeyi hiç unutmadık. İftar sofralarında coşkuyla  bulaşacağımız, camilerimizde dolu dolu saf tutacağımız yeni ramazanlara kavuşmak  için bütün milletimizle birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz."
 
Bilgin, 19 yılı aşkın süredir olduğu gibi umutları tazeleyen, esenliği  pekiştiren bu ramazan ayında da milletin hizmetkarları olarak çalışmalarını  kararlılıkla yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:
"Hep birlikte üretmenin, dayanışmanın ve paylaşmanın sorumluluğunu  taşıyarak birlik beraberliğimize ve ülkemizin değerlerine sahip çıktık. Kovid-19  ile mücadele çalışmalarımızı sosyal problemlere meydan vermeden, maddi manevi  bütün imkanlarımızla el ele vererek ve fedakarca sürdürdük. Küresel salgın  sürecinden en güçlü şekilde çıkmak üzere alınan tedbirlere vatandaşlarımızın  gösterdiği anlayış ve özenden büyük memnuniyet duyuyor, Ramazan Bayramı'nın bütün  çalışanlarımıza ve milletimize huzur, refah ve hayırlar getirmesini diliyorum.  Ülkemizin bugünlere gelmesinde kıymetli emekleri olan büyüklerimize en kalbi  saygı ve sevgilerimi sunuyor, her biri yarınlarımızın teminatı olan  çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bayramınız mübarek, sevinciniz daim olsun."
 

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