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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aliyev'le görüştü

DHA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 12:17 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 12:17

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi temaslarına devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.


Azerbaycan-Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ilgili kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edilen görüşmede, diğer alanlarda olduğu gibi sosyal hizmet alanında da olumlu işbirliğinin olduğu vurgulandı, bu alanda deneyim alışverişinin önemi kaydedildi. Aynı zamanda, Türkiye'de çalışan Azerbaycan vatandaşlarının, Azerbaycan'da çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik konularının müzakere edilmesinin önemine dikkat çekildi.
 

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