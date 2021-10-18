Azerbaycan-Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ilgili kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edilen görüşmede, diğer alanlarda olduğu gibi sosyal hizmet alanında da olumlu işbirliğinin olduğu vurgulandı, bu alanda deneyim alışverişinin önemi kaydedildi. Aynı zamanda, Türkiye'de çalışan Azerbaycan vatandaşlarının, Azerbaycan'da çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik konularının müzakere edilmesinin önemine dikkat çekildi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aliyev'le görüştü
DHA | 18 Ekim 2021 Pazartesi - 12:17 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 12:17