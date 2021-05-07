Çalışma izin belgesi süresi uzatıldı mı? Çalışma izin belgesi ne zamana kadar, kaç gün geçerli? İşte çalışma izin belgesi son gün…

Çalışma izin belgesi ne zamana kadar geçerli? Çalışma izin belgesi geçerlilik süreci bugün sona eriyor. Muaf olan vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru ile çıkardıkları çalışma izin belgelerini işverenlere imzalatarak ibraz etmeleri gerekiyor. Elle doldurulan çalışma izin belgesi kullanarak dışarı çıkanlar için ise adli ve idari işlem uygulanacak.

Koronavirüs vaka sayıları 60 bin sınırına ulaşınca kısmi kapanmanın ardından, tam kapanma uygulamasına geçildi. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Seyahat edecekler zorunlu hallerini bildirilmesiyle 'Seyahat İzin Belgesi' alabilecek, kısıtlamadan muaf olan sektörlerin çalışanları ise 'Görev İzin Belgesi' alacak. Bu kapsamda e-başvuru paneli açıldı, muaf sektörlerdekilere buradan aldıkları resmi belgeyi kurumlarına kaşeletip imzalatarak ibraz etmeleri zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın kararı duyurmasının ardından tam kapanmadan muaf sektörde çalışan vatandaşlar e-başvuru sistemine akın etti. Sistemde kilitlenince, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7 Mayıs 00.00'a kadar ek süre verildi. Bu sürede elle doldurulan çalışma izin belgelerinin kullanımına onay verildi. Çalışma izin belgesi süresi uzatıldı mı?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ SÜRESİ UZATILDI MI?

E-başvuru sistemi üzerinden Görev İzin Belgesi formunu almayan vatandaşlara polis kontrol noktalarında cezai işlem uygulanacak. Elle çıkarılan çalışma izin belgelerine müsaade edilmeyecek. Belgelerin mutlak suretle kaşeli ve imzalı olması gerekecek. İncelemelerde güzergah dışında ibraz edilen belgeler de kabul edilmeyecek.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma izin belgesi için E-Devlet giriş şifresi gerekiyor. Bu şifreye sahip değilseniz, E-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşın ve sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne İçişleri Bakanlığı E-Başvuru ifadesini yazarak ulaşın.

Ekranda gözüken Başvuru Türü bölümünden Çalışma Muafiyet İzin İşlemleri bölümünü seçiniz. Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup BAŞVUR seçeneğine tıklayın