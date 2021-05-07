Çalışma izin belgesi e devletten nasıl alınır? Elle doldurulan çalışma izin belgesi için son gün! İşte çalışma izin belgesi alma ekranı

Yasak kapsamında muaf olacaklar görev belgesi almaya çalışırken 'çalıştığınız şirket çalışma muafiyet kapsamında değil' hataları vermesiyle görev belgesi alınabileceği ifade edilmiş ve bunun da geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00 olarak belirlenmişti. Görev belgesi alan vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyordu. Yoğunluk nedeniyle manuel olarak alınan izin belgesi süresi bugün doluyor. Peki, Çalışma izin belgesi süresi uzatıldı mı? Çalışma izin belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte çalışma izin belgesi alma ekranı...

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ UZATILDI MI?

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması”konulu genelge gönderdi.

Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi.

Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda;sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı ifade edildi.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Çalışma izin belgesi E-Devlet ekranı aracılığıyla alınıyor. E devlet ekranı üzerinden alınabilen çalışma izin belgesi için öncelikle E-Devlet giriş şifresi almak gerekiyor.

Şifreniz yoksa e-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekiyor. Bu ekrandan sonra sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.

Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.

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