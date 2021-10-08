Çalışma Bakanlığı 125 personel alımı yapacak! ÇSGB çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 125 çalışma uzman yardımcısı istihdam edilecek. Adaylar başvurularını 12 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreciyle ilgili diğer bilgiler bakanlığın internet adresinden duyurulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı yapacak. Bakan Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? İşte ÇSGB çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı başvuru şartları bakanlık tarafından yayınlanacak duyuru ile ilan edilecek. Başvuruyla ilgili detaylar https://www.csgb.gov.tr/ internet adresinden ilerleyen günlerde yayınlanacak.

Başvuruda bulunacak adayların, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve ilanda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan KPSS'de istenilen puan türlerinden en az 70 almış olması ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvurular arasından, her bir grup için en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağırılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri bakanlığın internet sayfasından ilan edilecek. Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacak. Sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacak. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak. Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecek.

BAKAN BİLGİN'DEN "TEŞKİLATIMIZI SİZLERLE DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ" MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yer alan ilana ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bilgin, "Sevgili gençler; bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Personel Alımı ilanı