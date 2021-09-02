Çalışanların tümünü ilgilendiriyor! Aşı ile ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Aşı ile ilgili son dakika açıklaması! Aşı olmayan çalışanların durumuyla ilgili flaş gelişme. Aşı olmayanlar kovulacak mı? Aşı olmayan çalışan PCR testi yaptırmak zorunda mı? İşveren aşı zorunluluğu getirebilir mi? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği aşı konusuyla ilgili tüm detaylar...