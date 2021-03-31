Çalışanları kapsıyor! Bugün bitiyor maaş, ücretsiz izin, kredi ve...

İşçi ve işveren yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bugün sona eriyor. Bir yıldır uygulanıyordu. Çalışana ücretsiz izne çıkarılması durumunda bin 420 lira ödenecek, işverenin onay alması zorunlu. Uygun fırsatlarla işveren kredi kullanabilecek. Çalışanı normal çalışmaya geçiren işverene işçi başına ayda bin 341 liraya kadar ödeme yapılacak. Şubatta yaklaşık 1.3 milyon çalışanın yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin sona ermesiyle normal çalışmaya geçilecek. Herkes kısa çalışmanın bitmesiyle nasıl bir yol izleneceğini merak ediyor. Peki Kısa Çalışma Ödeneği'nin sona ermesiyle birlikte bu süreçte işçi ve işverenlerin karşısına neler çıkacak? İşte fesih yasağı, nakdi ücret desteği, işsizlik maaşı ve işverene kredi ile ilgili tüm bilgiler...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Kısa Çalışma Ödeneği bugün sona eriyor. Çalışanlar ve işverenler bu süreçte nasıl bir yol izleyecek? Koronanın ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart 2020’den sonra pandemi tedbirleri kapsamında işyerlerine yönelik tedbirler 16 Mart 2020’de uygulamaya konulmuştu. İşyerlerinde faaliyetler azalınca ve tam kapanmalar olunca Kısa Çalışma Ödeneğidevreye sokulmuştu. Bu dönemde ödenekten yararlanma koşulları esnetilerek son 3 yılda 450 gün primi bulunan ve son 60 gün hizmet akdi ile çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı.

FESİH YASAĞI UZAYABİLİR

Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk kez 26 Mart 2020’de 3 ay süre için devreye alınan ve aralıklarla uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 31 Mart 2021’de (bugün) sona erecek. Korona döneminde devreye alınan diğer bir uygulama işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin. 17 Nisan 2020’de devreye alınan işten çıkarma yasağı süresince KÇÖ’den yararlanamayan çalışanlar için ücretsiz izin desteği yani nakdi ücret desteği sağlandı. İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek. Cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

30 HAZİRAN’A KADAR

Kısa çalışmanın bitmesiyle çalışanlar normal çalışmaya geçecek. İşveren burada işçilerini normal çalışmaya geçirecek veya ücretsiz izne çıkaracak. İşçilerini kısa çalışmadan normal çalışmaya geçiren işverene, işçi başına ayda 1.341 liraya kadar normalleşme desteği sağlanacak. Destek süresince, asgari ücretli bir işçi için ödenmesi gereken tüm primler işsizlik fonundan karşılanıyor. Normalleşme desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Bu sürenin uzatılabileceği ifade ediliyor.

İŞÇİ ONAYI GEREKECEK

Kısa çalışma sonrası normal çalışma uygulanmayıp ücretsiz izne çıkartılan işçiler, işten çıkarma yasağı süresince nakdi ücret desteği alacaklar. Bu desteğin tutarı da standart ve net 1.420 lira. Kısa çalışmada ödeme tavanı 5.366 lirayı buluyordu. Fesih yasağının kalkmasıyla birlikte, işverenin tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı da ortadan kalkacak. Dolayısıyla işveren ancak işçinin onayı ile ücretsiz izne gönderebilecek.

İŞSİZLİK MAAŞINA ENGEL DEĞİL

Normalde kısa çalışma ödenekleri kişilerin hak ettiği işsizlik ödeneklerinden düşülüyordu. Ancak pandemi nedeniyle kısa çalışmada bu yöndeki Cumhurbaşkanı kararı uyarınca kısa çalışma ödenekleri işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. İşsizlik maaşından yararlanmak için hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigorta sı primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İşkur’a başvurmak gerekiyor.

UYGUN KOŞULLARDA KREDİ

Ücretsiz izindeki işçisini normal çalışmaya geçiren işveren her 1 işçi için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 100 bin lira kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere 2 yıl olacak. İşverenin 12 ay boyunca işçi için ödediği sigorta primleri kredi faizinden mahsup edilecek. Örneğin asgari ücretli işçi için 100 bin lira kredi kullanan işverenin, 1 işçi için 12 ay boyunca yatıracağı 16 bin lira prim, faizden mahsup edilecek. Ücretsiz izindeki 5 işçisini normal çalışmaya geçiren işveren 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.