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Çalışanları ilgilendiriyor! e-Devlet üzerinden yapılabilecek

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 23:21 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 23:21

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için başvuru ekranının açıldığını bildirdi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni  belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı  belirtildi.
 
Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen  açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde  çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele  etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.
 
Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince  düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar  geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü  yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma  yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi.
 
Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye  kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık." ifadesi kullanıldı.

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e-Devlet İçişleri Bakanlığı çalışma izni
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