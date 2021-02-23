Çalışanları ilgilendiren normalleşme kararı! Tarih belli oldu, bitiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Sona eriyor. Tarih belli oldu. Detaylar netleşti. Normalleşme kararıyla değişecek. Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar son kez uzatılmış oldu. Kısa Çalışma Ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz İzin ile ilgili açıklamalarda bulunan Milliyet yazarı Cem Kılıç 17 Mart'a işaret ederek önemli bilgiler verdi. İşte Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı detayı…

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar son kez uzatılmış oldu. Kısa Çalışma Ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz İzin ile ilgili açıklamalarda bulunan Milliyet yazarı Cem Kılıç 17 Mart'a işaret ederek önemli bilgiler verdi. İşte Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı detayı…

Koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart'tan bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla son kez uzatılmıştı. Normal koşullarda KÇÖ uygulaması 28 Şubat tarihinde son bulacaktı. Bu uzatma kararıyla işletmelere bir ay daha kısa çalışmadan yararlanma imkanı getirilmiş oldu. Bu uzatmayla 2021 yılı Ocak ayında KÇÖ başvurusu yapan işyerleri üç aylık süre bitene kadar kısa çalışma uygulamasından faydalanacaklar.

Hatırlamakta fayda var; Cumhurbaşkanına KÇÖ uygulamasını Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi daha önce verilmişti. Ancak anlaşılıyor ki, Cumhurbaşkanımız son kez diyerek KÇÖ uygulamasını 31 Mart tarihiyle sınırlandırmış oldu.

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından çıkan işyerleri için bu sefer de normalleşme desteği devreye girecek. Normal çalışma düzenine dönen işyerlerine 6 aya kadar prim desteği verilecek. Böylece işverenlerimiz, işyerlerimiz için yeni bir destek daha devreye girmiş olacak. Bu destekle işyerlerimizin istihdamlarını korumaları hedefleniyor.

44 LİRA PRİM DESTEĞİ VERİLECEK

Normalleşme Desteğinde çalışan başına aylık prim desteği asgari ücretle çalışan bir işçi için ödenen prim tutarı kadar oluyor. Dolayısıyla pandemi koşullarından çıkan işyerlerine çalışan başına günlük 44,72 TL prim desteği verilecek.

Tam ay çalışılan bir işyerinde işverene verilecek destek rakamı ise işçi başına 1341,56 TL’ye çıkıyor. Bu destek işyerleri için çok önemli bir fırsat. Muhakkak değerlendirmelerinde fayda var. Normalleşme Desteği kısa çalışma uygulamasından çıkan işyerlerimizin bir müddet daha rahat nefes almalarına imkan verecek.

17 MART'TA SONA ERİYOR

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Nakdi Ödemesi ise 17 Mart 2021 tarihinde sona eriyor. Ancak bu uygulamaların bir müddet daha uzatılması yerinde olacaktır. Aslında Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı uygulamaları senkronize uygulamalar.

Yani eş zamanlı olarak uygulanıyorlar. Bu bağlamda Kısa Çalışma Uygulaması 31 Mart tarihinde sona erince, bu uygulamalar da 17 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erecek.

Devletimiz çalışanları korumak adına bu dönemde bütün imkanlarını seferber etti. Salgın sonrasında istihdamın korunması temel öncelik olacaktır. Bakanlıklar da bu konuda alınacak tedbirleri şimdiden almaya başladılar. Amaç istihdamı korumak ve hatta bu dönemde bile istihdamı arttırmak olacak