Çalışanları ilgilendiren flaş değişiklik! Yüzde 1.9 arttı

BÜYÜDÜKÇE ORAN ARTTI

Rapora göre, 10-19 istihdamlı işyerlerinin yüzde 20.1’inin, 20’den fazla çalışanı olan işyerlerinin yüzde 22.7’sinin part-time çalışma yaptığı görüldü. İşyeri büyüklüğü arttıkça, part-time çalışanı olan işyeri oranı da arttı. 10-19 arasında çalışanı bulunan işyerlerinden part-time çalışmayı en çok kullanan sektör eğitim olurken, 20’den fazla çalışanı olan işyerlerinde en çok part-time çalışma yapan sektör ise ‘insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ oldu. Her iki sektörde de işyerlerinin yaklaşık yarısında part-time çalışan yer aldı.

ETKİSİNİ AZALTTI