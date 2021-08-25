Çalışanları ilgilendiren flaş değişiklik! Mesai saatleri...

Çalışma hayatında radikal değişiklik. Talep arttı. Birçok kişi artık daha az saat çalışma istiyor. Koronavirüs salgınının etkisi ile çalışma hayatımızda radikal bir dönüşüm çağına girdik. Haftalık çalışma saatlerini azaltmak isteyenlerin sayısı eskisinden de fazla ve çoğu insan daha az saatler çalışarak hem daha üretken, hem de daha mutlu olacağına inanıyor.

Daha iki yıl önce dahi aklımıza gelmeyecek evden çalışma ya da hibrit olarak bilinen hem evden hem de ofisten çalışma gibi modelleri tartışır olduk ve geleneksel çalışma düzeninin bir parçası haline getirdik. Haftalık çalışma saatlerinin azaltılması fikri de, yakın zamanda başarılı sonuçlar veren araştırmalar sonrası giderek yayılıyor.

Daha kısa haftalık çalışma modelleri farklı şekillerde kendini gösteriyor. Bazıları çalışma saatlerini yüzde 20 azaltarak dört gün çalışıyor. Bazı şirketlerde herkes bir gün izinli olabiliyor ya da iki gün öğleden sonra izinli oldukları modeller dahil farklı çalışma düzenleri arasından kendine uygun olanı seçebiliyor.