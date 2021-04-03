Çalışanları çok yakından ilgilendiriyor! 10 ve 18 numaralı kod...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. 10 ve 18 numaralı kod nedeniyle destekten yararlanılamıyor. Başvuru incelendi ve değişiklik yapılmasına ilişkin tavsiye kararı alındı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) açıklama yaptı. Ücretsiz izne ayrıldıkları halde işveren bildirim ve başvuru işlemi yapmadığında işçiler hak kaybı yaşıyor. 10 ve 18 numaralı kodla eksik gün bildirimi yapılması nedeniyle de destekten faydalanamıyorlar. Bu nedenle de nakdi ücret desteği düzenlemesinde değişiklik yapılması için KDK tavsiye kararı aldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için "Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar"da değişiklik yapılmasını tavsiye etti.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, kurum, işverenin, eksik gün bildirimini "10 numaralı Genel Hayatı Etkileyen Olaylar" ve "18 numaralı Kısa Çalışma Ödeneği" koduyla yapması nedeniyle nakdi ücret desteğinden yararlanamayan vatandaşın başvurusunu inceledi.

ÖDEMEDEN MAHRUM BIRAKILAMAZ

Vatandaşı haklı bulan KDK, işçinin, sadece işvereninin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu ödemeden mahrum bırakılmasının, sosyal hukuk devleti ilkesine ve hakkaniyete uymadığını tespit etti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK TAVSİYESİ

Vatandaşın, nakdi ücret desteği ödenmesi talebinin yeniden değerlendirilmesi için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderen KDK, ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ücretsiz izine ayrıldıkları halde, işverenleri tarafından bildirim ve başvuru işlemleri yapılmayan işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için "Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar"da değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.