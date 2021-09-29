Çalışanlara teknolojik yatırım şirketlerin performansını artırıyor

Yapılan araştırmalar, iş gücü verimliliği ve satış performansını artırmayı hedefleyen şirketlerin, saha ekiplerinin sadece satışa odaklanmasını sağlayan teknolojilere yatırım yaptığını gösteriyor. Sektör temsilcisi Ömür Yesügay, “Saha ekiplerinin faaliyetlerini doğru araç ve teknolojilerle destekleyen şirketler, satış grafiklerini istikrarlı ve verimli bir şekilde artırıyor” dedi.

Teknoloji iş dünyasını her yönden değiştiriyor. Pandeminin ilk yılında yapılan State of Field Sales araştırmasına göre, şirket yöneticilerinin yüzde 78’i teknolojinin önümüzdeki 2 yıl içinde çalışma şeklimizi değiştirmesini bekliyor.

Bu durum, şirketlerin saha operasyonlarına da yansıyor. Yapılan araştırmalar, ortalama bir saha satış temsilcisinin, zamanının yalnızca yüzde 22'sini aktif biçimde satış yaparak geçirdiğine işaret ediyor. Buna karşın saha temsilcileri zamanlarının yüzde 23'ünü idari görevler için kullanıyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 42’si ise doğru araç ve teknolojilerle desteklediğinde saha ekiplerinin satış performansının yükseleceğini söylüyor.

Sektör temsilcisi Ömür Yesügay, “Saha ekipleri ile merkez arasında köprü kuran, sahadan alınan geçmiş veriler ve anlık bilgilerle satış fırsatlarını gösteren teknoloji çözümleri, şirketlerin satış hedeflerini tutturmasını sağlıyor” dedi.

AKILLI YÖNLENDİRMELER VE DEĞERLİ ÖNGÖRÜLER İLE SATIŞA DESTEK OLUYOR

Saha görevlilerinin mesailerinin büyük çoğunluğunu satışa ayırmaları gerektiğini söyleyen Yesügay, şu değerlendirmede bulundu:

“Satış, servis ve lojistik iş süreçlerine yönelik geliştirdiğimiz ve 8. versiyonunu kullanıma sunduğumuz Panorama (P8) platformumuz, 6 farklı ürünü içeriyor. Bunlardan biri, çoklu kanal satış yönetimi yapmayı sağlayan EnRoute. EnRoute kapsamında, satış hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıran SalesCoach çözümünü özel olarak geliştirdik. Saha ekiplerinin zamanını verimli yönetmesini olanaklı kılan SalesCoach, süreç optimizasyonu ve yapay zeka desteğiyle ticari performansı satış noktası bazında takip ederek fırsatları belirliyor. Ayrıca, merkez ve saha arasında iletişim kurarak, saha operasyonlarına hız ve kolaylık getiriyor. Kullanıcı dostu raporlama mekanizmasıyla gün boyunca satış ekiplerine sadece ihtiyaçları olan bilgileri sunarak satışa odaklanmalarını destekliyor.”

SAHANIN NABZINI TUTARAK EKİPLERE KILAVUZLUK EDİYOR

P8’in şirketlerin eksik gördükleri ya da uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik çözümler sunduğunu belirten Yesügay, “Bunlardan biri olan SalesCoach ile sahanın nabzını tutuyoruz. Şirketler için yüksek bir müşteri etkileşimi yaratırken, satış noktasındaki eksiklikleri ve gelişim alanlarını göstererek saha ekiplerine kılavuzluk ediyoruz. Saha ekiplerinin raporları incelemek ve doğru bilgiyi elde etmek için harcayacağı zamanı en aza indiriyoruz. Hedef belirlemede danışman rolü üstlenerek, oluşabilecek performans düşüşlerinin önüne geçiyoruz” diye bilgi verdi.

SAHA SATIŞLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ

1992’den bu yana kurumsal teknoloji çözümleri üreten bir şirket olarak geliştirdikleri P8 ile bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu POI (Promotion Optimization Institute) tarafından hazırlanan 2021 Retail Sales Execution raporunda 5. kez yer aldıklarını hatırlatan Yesügay, “P8’in tele satış fonksiyonları ve saha süreçlerinin merkez ofis tarafından takibi gibi öne çıkan özelliklerini SalesCoach ile satış noktası odaklı olarak uzmanlaştırdık. Böylece satış aşamasında desteğe ihtiyacı olan şirketlerle çözüm ortaklığı kuruyor, saha satışlarını güçlendiriyoruz” diye konuştu.