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Çalışanlara müjde! Ücretlere zam geliyor... Tarih belli oldu
Ücretlere zam geliyor. Milyonlarca çalışana güzel haber. Kıdem tazminatı ücretleri yükseliyor. Şuan 7 bin 639 lira olan kıdem tazminatı tavan ücreti temmuz ayı ile birlikte yükselecek. Beklentiye rakamın 8 bin 224 lira olması bekleniyor. Emeklilik, kadınlar için evlilik, askerlik, emeklilik için yaş dışındaki şartları taşıyan ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı hesaplanabilmesi için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor. Kıdem tazminatı hesabı son alınan brüt ücret üzerinden yapılıyor. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor ve ödemeler tek seferde nakit olarak banka yoluyla yapılıyor. İşçinin izni olmadan kıdem tazminatı taksite bölünemiyor. işte kıdem tazminatı ile ilgili tüm detaylar...
Kıdem tazminatı ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken bir üst limit belirleniyor. Şu anda 7.639 lira olan bu tavan Temmuz ayı ile birlikte artacak. İşte kıdem tazminatıyla ilgili tüm detaylar...