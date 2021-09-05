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Çalışanları ilgilendiren flaş gelişme! Tazminat yanıyor

Çalışanları ilgilendiren flaş gelişme! Tazminat yanıyor Tüm çalışanlar için geçerli. Yarın başlıyor. İş akdinin sonlandırılmasına neden oluyor. Tazminat da yanıyor.
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