Çalışanlara kötü haber! 31 Ekim'e kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. İşverenler harekete geçti. 1 Nisan'dan 31 Ekim tarihine kadar geçerli. Pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan işletmelerden bazıları çalışanlarını yıllık ücretli izne çıkardı. Tam kapanma nedeniyle evinden dışarı çıkamayan çalışanlar ise bu dönemde yıllık iznini kullanmak istemiyor. Peki yıllık izinde nelere dikkat edilmeli? İşveren çalışanını zorla yıllık izne çıkartabilir mi? Yanıtı haberimizde...

Yaz aylarının yaklaşması ile çalışanlar senelik izinlerini planlamaya başladı. Yaşanan pandemi nedeni ile uygulanan tam kapanma, sokağa çıkma kısıtlması gibi nedenlerle birçok sektörde işler yavaşladı. Bazı işverenler ise çalışanları bu süreçte senelik izin kullanmaya zorluyor. Peki çalışanların bu durumda ne gibi hakları bulunuyor.

İŞVEREN İŞÇİYİ ZORLA YILLIK İZNE ÇIKARTABİLİR Mİ?

Habertürk'ten Akmet Kıvanç okuyucusundan gelen "Özel sektörde bir şirkette yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Pandemi yasaklarından ve iş azlığından dolayı işveren 1 hafta yıllık izine çıkartmak istiyor. Sokağa çıkma yasağından dolayı bu dönemde yıllık izin kullanmak istemiyorum. Buna rağmen işveren beni zorla izne çıkartabilir mi?" sorusunu şöyle yanıtlıyor;

İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine göre belirlenir. Deneme süresi de içinde olmak üzere işe başladığı günden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık izin süresi, işyerindeki hizmet süresi;

Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,

Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden,

Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Yaşı 18 ve daha küçük işçilerle 50 ve daha yukarı olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az olamaz.

İşçi sayısı 100 ve daha fazla olan işyerlerinde 2’si işçi temsilcisi olmak üzere 3 kişiden oluşan izin kurulu görev yapar. İşçi sayısı 100’den az olan işyerlerinde ise izin kurulunun görevleri işveren ile bir işçi temsilcisi tarafından yerine getirilir.

Yıllık ücretli izin yönetmeliği uyarınca, işçi yıllık iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. İşveren izin kullanma taleplerini bu kurula iletir. İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak, izin sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere çizelge hazırlanırken, işçilerin talebi ve iş durumu dikkate alınır.

Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir.

İşveren 1 Nisan ile 31 Ekim tarihleri arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir. Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir.

Sonuç olarak, işveren nisan ayı başından ekim ayı sonuna kadar olan dönemde işçilerine toplu izin kullandırabilir. Mevzuat buna imkân sağlamaktadır.