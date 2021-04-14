Çalışanlara kötü haber! 3 iş günü...

Tüm çalışanlar için geçerli. Tazminatsız işten çıkarılma nedeni. İşvenin belgelemesi gerekiyor. İşe haklı neden olmaksızın devam etmeyen işçi işten çıkarılabiliyor. İşte iş akdinin sonlanmasına neden olan devamsızlık halleri...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor. Birçok kişi kanun kapsamını bilmiyor. Tazminatsız işten çıkarılmaya yol açıyor. İşverenin iş akdini haklı nedenle ve derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinde düzenlenmiştir. İşbu maddenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” bendinde, “…İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi…” işveren için taraflar arasındaki iş akdini haklı ve derhal fesih hakkı olarak sayııyor.

Takvim gazetesinden Ali Şerbetçi konu ile ilgili kendisine gelen, "Fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonu tatil dönüşünden sonra işe başlamayıp, birkaç gün sonra işe geliyor. Bunu birkaç kez yaptı. Mazeret gösterse de inanmıyoruz. Bu yüzden tazminat ödemeden işten çıkartmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım?" sorusunu şu şekilde yanıtlıyor;

"İş Kanunu'na göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda 3 iş günü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkartır.

İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir. Sonra işçinin savunmasını alması gerekir. Haklı bir sebebi yoksa iş sözleşmesini fesh edebilir.."