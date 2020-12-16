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Çalışanlara kötü haber!

Çalışanlara kötü haber! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. İşverenin tazminat ödemeden işten çıkarma hakkı bulunuyor. 
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