Çalışanlara iyi haber! Zam yapılıyor, maaşlar yükseliyor

Çalışan herkesi kapsıyor. Asgari ücret ile birlikte o ücretlere de zam yapılacak. Çalışan herkes yapılacak zamdan yararlanacak. Zamlı ödemeler yeni yılda alınacak ilk maaşa yansıyacak. Milyonlarca asgari ücretli, asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret ile ilgili henüz net bir rakam telaffuz edilmese de yüzde 15'lik zam gündemde. Eğer asgari ücret yüzde 15 artarsa, asgari geçim indirimi 253-431 lira aralığına ulaşacak. Peki, asgari geçim indirimi ne kadar olacak? Kim, ne kadar asgari geçim indirimi alacak? İşte AGİ zammıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Tüm çalışanlar aralık ayının gelmesi ile birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Asgari ücretli için süreç devam ederken, özel sektör de zam oranını asgari ücrete yapılacak zama göre belirliyor. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılırken, ay içinde açıklanacak kararı çalışan-çalışmayan herkes merakla bekliyor.

Yeni ücret yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin maaşının yanı sıra asgari geçim indirimini (AGİ) de artıracağı için, tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Halen çalışanlara 220,73 ile 375,23 lira arasında AGİ ödeniyor.

Tutar, çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.

İŞÇİNİN GÖZÜ TEKLİFTE

Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işverenden rakam beklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı."