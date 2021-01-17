Çalışanlara güzel haber! Zam geldi, başvuran alıyor

Yüz binlerce çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. O ödemelere de zam yapıldı. En düşüğü 8 bin 904 lira oldu. Başvuruda bulunanlar alabiliyor. Paralar Ziraat Bankası'na yatırılıyor. 2021 ile birlikte birçok ücrete zam geldi. Anneye yapılan destek ödemelerinin miktarı da arttı. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alabilmesi için devlet tarafından sağlanan desteklerden en önemlisi doğum parası. 2021'de doğum parası yükseldi.

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum rapor parası. Bu para, brüt maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. 2020’de en düşük 7.324 lira olan bu ödeme 1 Ocak itibarıyla 8.904 liraya çıktı. En düşük tutar hesabı asgari ücretlinin 3.577 liralık brüt maşına göre yapılıyor. Brüt maaşı 6.000 liraya çıkan anne ise 14 bin 933 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı doğum izni biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugünkü köşesinde annelere sağlanan destek ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Erdem'in yazısının o bölümü...

Ülkemizde annelere pek çok konuda destek veriliyor. Bunların başında da doğum yardımları ve izinleri geliyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Anneler eğer çalışıyorlarsa doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta izinli sayılıyorlar. Bu süre doktor raporlarıyla uzatılabiliyor.

Ayrıca anneler doğumdan sonra işe başladıklarında süt izni de kullanabiliyor. Yine isteyen anneler çocuk sayısına göre belli bir süre yarım mesai çalışıp tam maaş alabiliyor.

Ayrıca ücretsiz izin de kullanabiliyor. İzinli ya da raporlu olduğu 16 hafta ya da bir başka ifadeyle 112 gün süresince ise annelere iş göremezlik ödeneği veriliyor.

ÖDENEKLER ZAMLANDI

Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin en az tutarı da arttı.

Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği bin 580 lira artışla 7 bin 324 liradan 8 bin 904 liraya yükselmiş oldu. Böylece en düşük doğum rapor parası 8 bin 904 liraya yükseldi.

Annelerin aldıkları brüt maaş yükseldikçe bu rakamda artacak.

İLK ALTIN DEVLETTEN

Çalışsın-çalışmasın tüm annelere verilen doğum yardımının tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira. Emzirme ödeneği yani süt parası için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor.

Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor.

2020'de tutar 202 liraydı.

Bu yılın tutarının 225 lira olarak açıklanması bekleniyor.

Buna göre, ilk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne devletten 9 bin 429 lira destek alabilecek.

Asgari ücretli bir annenin doğum parası şöyle hesaplanıyor

Brüt maaş: 3.577,50

Son 3 aylık brüt maaş toplamı: 10.732,5

1 günlük brüt ücret: 119,25 TL

112 günlük brüt ücret: 13.356 TL

Ödenecek rapor parası ( 2/3): 8.904 TL