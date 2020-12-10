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Çalışanlara güzel haber! Ve yürürlüğe girdi
Sigortasız çalışan milyonlar için güzel haber geldi. Sigortasız çalıştırılan işçiler 1 Ocak'a işverenlerine başvurarak kayıt altına alınabilecekler. İşverenin sigorta başlatmaması durumunda mahkeme yoluyla bu hakların alınması gerekliliği doğacaktır.
Torba kanun yürürlüğe girdi. Torba kanunda yer alan bir düzenleme sigortasız çalıştırılanlara yönelik olarak önemli bir hak getiriyor.