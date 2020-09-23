Çalışana 'Kilolu ve biraz da iticisin' denerek terfi verilmediği iddiası!

İlginç olay mahkemeye taşındı. Çalışana kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir kadın 4 yıldır çalıştığı iş yerinden 'Kilolu ve biraz da iticisin' denilerek kendisine mobbing uygulandığını ve terfi ettirilmediğini öne sürerek dava açtı. İşyerine para cezası uygulandı. Çalışan, işverenden haksız uygulamalarına son vermesini talep etti ancak kararı reddedildiği gibi bir de tazminatsız işine son verildi. Dava Yargıtay'a taşındı, çalışana kötü haber geldi.

Davaya konu olan olayda bir kadın, 4 yıldır çalıştığı işyerinde kendisine sürekli mobbing uygulandığını iddia etti. Bunalıma giren çalışan bir dönem hastanede yatarak tedavi gördü.

Raporlu olduğu bu dönemde de tam zamanlı maaşının yarım zamanlıya düşürülmeye çalışıldığını iddia etti. Hatta, Biraz kilolu olan çalışan, iş yerindeki görevde yükselme sınavına girdiği vakit, kendisine 'Sen biraz kilolu ve iticisin' denilerek işyerindeki görevinde de yükseltilmediğini iddia etti.

ŞİKAYETTE BULUNDU

İşyerinde yaşadığı bu durumların artık katlanılamaz hale gelmeye başladığını, çalışma koşullarının da işçi sağlığını tehdit eder şekilde olduğunu ifade ederek, Türkiye İş Kurumuna, şikayette bulundu. Kurum tarafından işyerinden iddialara ilişkin bilgi ve belgeler istenildi. Ancak herhangi bir belge gönderilmeyince işyerine idari para cezası kesildi.

Bunun üzerine çalışan, işverenden haksız uygulamalarına son vermesini talep etti. Ancak, işveren şirket tarafından talepleri reddedilmekle kalmayarak, tazminatsız işine son verildi.

MAHKEME 'TAZMİNATLAR ÖDENMELİ' DEDİ

Yaşadığı mobingle baş etmeye çalışırken bu defa da işsiz kalan çalışan, işverenden tazminatlarının ödenmesini istedi. Ancak işveren tazminatları ödemeye yanaşmayınca olay bu defa mahkemeye taşındı.

Yerel Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiğine karar verdi. Kararda özetle,

'.....davacının biraz kilolu olup itici görünmesi sebebiyle yükselmesinin önlenmeye çalışıldığı, mobbing uygulanarak işini bırakmasının istendiği ancak davacının bu baskılara dayanarak işi bırakmadığı, iş akdinin davalı işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulüne...' şeklinde karar verildi.

İŞVEREN KARARI TEMYİZ ETTİ

Kararın işveren tarafından temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi çalışanı haksız bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

TANIK İŞYERİ DIŞINDAN

Çalışanın açtığı davada diğer işçiler, işyeri aleyhine, işçi lehine tanıklık yapmayınca Yargıtay olayı yeterince ispatlanmamış saydı. Davada, işçinin tek delili olan, lehine tanıklık yapan teyzesini ise, işyeri dışından olması nedeniyle olayı aydınlatmaya yeterli bir tanık beyanı olarak görmedi.

MOBBİNG SOMUT VE AÇIK İSPATLANMALI