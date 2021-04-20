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Çalışan milyonları kapsıyor! Yasak kalkıyor! 17 Mayıs'tan itibaren...
Fesih yasağı 17 Mayıs'ta kalkıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren fesih yasağı geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanmıştı. Ardından değişik dönemlerde süresi uzatılarak devam etti. Şu anda da 17 Mayıs'a kadar fesih yasağı yani işten çıkarma yapılamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları da bulunuyor. İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili tüm detaylar...
Pandemi dolayısıyla fesih yasağı bulunuyor. Bu süre zarfında bazı istisnalar dışında işten çıkarma yapılamıyor. Bu istisnaların da yasalara uygun kullanılması gerekir.