Çalışan milyonları ilgilendiriyor! 30 gün detayı, süreyi kaçıran...

İşten çıkartılan işçiler işe iade için veya işverenin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve diğer alacakları eksik ödemesi halinde dava açabilirler. İşçi işveren arasındaki davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunuyor. Arabulucuda anlaşmak zorunluluğu yok. Arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılır.

30 GÜN İÇİNDE ARABULUCUYA BAŞVURULMALI

İşe iade için arabulucuya başvuruların 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Otuz günlük zaman aşımı süresi, işverenin iş akdini feshettiğine dair bildirimin yapıldığı gün başlar. Örneğin işveren işçiye 1 Temmuz’da bildirimde bulunarak 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere iş akdini feshederse 30 günlük süre 1 Temmuz’dan başlar.

İşe iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az altı aylık kıdemi olması gerekir. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşçinin altı aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanır.

İŞE İADEYİ KAZANAN İŞÇİ 10 GÜN İÇİNDE İŞVERENE BAŞVURMALI