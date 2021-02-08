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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Süreye 4 ay sınırlaması, maaşlar...
Çalışan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Süreye sınırlama geldi ve artık 4 ay oldu. Detayları tek tek açıklandı. Askere giden veya doğum iznine çıkan çalışanının yerine işveren, geçici olarak işçi alabiliyor. 'Geçici iş ilişkisi' kurulması pandemi nedeniyle oldukça yaygınlaştı. Bu durum 4 aya mahsus. Yani ilk seferde dört aya kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecek. Paralar özel istihdam bürosu tarafından ödeniyor ama işe alınan süre içinde işverenin ödemesine de karar verilebilir. Maaşların ödenip ödenmediği de kontrol ediliyor. Eğer ödenmediği tespit edilirse üç aya kadar olan tutar istihdam bürosunun alacağından kesiliyor ve işçilerin banka hesaplarına yatırılıyor. İşte tüm detaylar...