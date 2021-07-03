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Çalışan herkesi kapsıyor! 3 şartı yerine getiren maaşı kapıyor

Çalışan milyonları ilgilendiriyor... İşsizlik maaşı ile ilgili flaş açıklama! Covid-19 pandemisi dolayısıyla geçen yıl 17 Nisan’da başlayan işten çıkartma yasağı, 30 Haziran’da sona erdi. Yeni dönemde istihdama destekler sürerken, işsiz kalanlar için işsizlik maaşı devreye girecek. Kısa çalışma yapanlar da maaştan yararlanabilecek. Çalışanlara, çalıştıkları süre içinde ödedikleri prim gün sayısına göre, 6 ile 10 ay arasında işsizlik maaşı ödeniyor.

Çalışan herkesi kapsıyor! 3 şartı yerine getiren maaşı kapıyor Covid-19 pandemisi dolayısıyla geçen yıl 17 Nisan'da başlayan işten çıkartma yasağı, 30 Haziran'da sona erdi. Yeni dönemde istihdama destekler sürerken, işsiz kalanlar için işsizlik maaşı devreye girecek. Kısa çalışma yapanlar da maaştan yararlanabilecek.
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