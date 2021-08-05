Çalışan, çalışmayan, dul, yetim, emeklilik bekleyen... Hepsi yararlanıyor, maaşlar hemen bağlanıyor

Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle emeklilik bekleyen vatandaşlar için önemli bir karar. Dul ya da yetim aylığı alma hakkı olanlar da yararlanıyor. Yapılandırma kanunu uyarınca, BAĞ-KUR prim borcunu 31 Ekim’e kadar ödemeyenlerin borçlu oldukları döneme ait sigortalılık süresi dondurulacak. Böylece, prim borcu nedeniyle emekli olamayanların önü açılacak. 4/a, 4/b veya 4/c kapsamındaki kalan prim günü emekli olmaya yeterli olanlar emekli olabilecekler. Erken başvuran maaşını da erken alacak. Prim borcundan dolayı ölüm aylığı bağlatamamış olanlar da faydalanacak.

Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigorta lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 84. madde eklendi. Buna göre, 4/b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışanlardan 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcu bulunanların borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde borçlu oldukları döneme ait sigortalılık süreleri dondurulacak. Halen çalışmakta olan BAĞ-KUR’luların prim ödeme yükümlülükleri 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacak. Sigortalılar veya hak sahipleri, cari asgari ücret üzerinden prim ödemek suretiyle dondurulan süreleri ileride tekrar canlandırabilecekler.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, BAĞ-KUR’luların prim borcu bulunması halinde iş göremezlik geliri veya malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmıyor. Sigortalının iş kazası sonucu ölümünde eş ve çocuklarına ölüm geliri ya da normal vefatında ölüm aylığı da bağlanmıyor.

BAĞ-KUR kapsamında geçen hizmetlerle birlikte 4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında da hizmeti bulunan bir kişi, borcunu ödediği tarihten itibaren emekli aylığı bağlatabiliyor. Ölen sigortalının hak sahiplerince prim borcunun ödenmesi halinde ise ölüm tarihinden geçerli olmak üzere eşi ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanıyor.

İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanan sigortalılara ise borcunu ödemesi halinde iş göremezliğin ortaya çıktığı tarihten geçerli olarak gelir bağlanıyor.

ERKEN BAŞVURANLAR AYLIKLARINI DA ERKEN ALACAKLAR

Geçici 84. madde kapsamında prim borcu nedeniyle silinen sigortalılık süresine rağmen kalan süreleri emekli olmaya yeterli olanlar emekli aylığı bağlatabilecekler. Bunlar emeklilik dilekçesini verdikleri tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere aylık almaya başlayacaklar.