Çalışan anneye kreş yardımı! Çalışan anneye 100 euro destek nasıl alınır?

Çalışan annelere müjde. Şartları taşıyanlara 100 euro destek veriliyor. Devlet kadın istihdamını korumak amacıyla çalışan annelere kreş desteği sağlıyor. Destek kapsamında çalışan annelere 100 euro destek veriliyor. Proje ile hem kadınların işgücüne katılımı ve devamı sağlanıyor, hem de çalışan annelerin iş yaşam dengesini kurmalarına destek olunuyor. 100 euro destek çalıştığı işe geri dönmek isteyen her kadına veriliyor. Peki, Çalışan anne desteği nasıl alınır? Çalışan anneye kreş desteği şartları ne? Çalışan anneye 100 Euro destek başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

Devlet çalışan annelere 100 euro destek veriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi kapsamında kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla çalışan annelere 100 Euro destek veriliyor. Peki, Çalışan anne desteği nasıl alınır? Çalışan anneye kreş desteği şartları ne? Çalışan anneye 100 Euro destek başvurusu nereden yapılır? İşte çalışan anneye kreş desteği ile ilgili tüm detaylar...

KURUMSAL ÇOCUK BAKIMI PROJESİ NEDİR?

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen bir projedir.

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ DESTEĞİ NEDEN VERİLİYOR?

Projenin amacı; kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, çalışan annelerin iş yaşam dengesini kurmalarına destek olmak ve çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlamak olarak belirtildi. Proje ayrıca, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümeye etki etmeyi hedefliyor.

KİMLER 100 EURO DESTEK ALABİLECEK?

Projeden çalışma hayatına devam eden veya daha önce çalıştığı işe geri dönmek isteyen anneler yararlanabilecek. Projeye 0-60 ay arasında küçük çocuğu olan anneler başvuru yapabiliyor. Başvurusu kabul edilen annelere aylık 100 euro mali destek sağlanıyor.

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ DESTEĞİ HANGİ İLLERE UYGULANIYOR?

Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, Proje; Ankara İzmir ve Malatya illerinde uygulanıyor. Proje kapsamında Ocak 2021 itibarıyla, bir defaya mahsus ödenen kırtasiye desteği için 1.300.000 Avro olmak üzere, toplam 8.715.200 Avro mali destek ödemesi yapılarak, hem iş yaşamına devam etmek isteyen annelere, hem de tam zamanlı okul öncesi eğitimle çocukların gelişimine destek verildi.

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışan ve çocuğunu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen annelerin projeye gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle, ön kayıtlar devam alınmaya devam ediyor.

Mali destekten faydalanmayı bırakan anneler olması durumunda, yedek listede yer alan anneler kayıt sırasına göre mali destekten yararlanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çalışan annelerin kesin kaydını yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmesi için gereken şartlar şu şekilde:

• Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve tam gün olarak düzenli devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması veya başka nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.

• Takvim ayları itibarıyla bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK ’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).

• 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.

• Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretini Proje için Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından düzenli olarak ödemelisiniz. Ödemenizi kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin hesabına, bakım hizmeti aldığınız her ay için, ilgili ay içerisinde banka havalesi/EFT yoluyla yapmalısınız. Kesin kayıt tarihinden sonra kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine toplu ödeme yapılmamalıdır. Proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.