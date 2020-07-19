Çalışan anneye devlet desteği! Çocuk parası, doğum parası ve süt parası desteği nasıl alınır?

Devlet çalışan annelerin istihdamda kalmalarını sağlamak için farklı destekler sağlıyor. Yeni doğum yapan annelere devlet tarafından verilen çocuk parası, doğum parası ve süt parası desteği sayesinde yeni anneler en az 7 bin 827 lira alıyor. Peki, Çalışan anneler hangi desteklerden faydalanır? Çocuk parası, doğum parası ve süt parası desteği nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Süt parası başvurusu nasıl yapılır? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte çalışan annelere verilen destekler ve ödeme miktarları...

Devlet, yeni doğum yapan annelere istihdamda kalmalarını sağlamak amacıyla en az 7.827 lirayı bulan maddi desteklerde bulunuyor. Yeni doğum yapan annelere devlet tarafından verilen çocuk parası, doğum parası ve süt parası desteği sayesinde hem kadınların istihdamda kalmaları sağlanıyor hem de maddi olarak sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmiş oluyor. Peki, Çalışan anneler hangi desteklerden faydalanır? Çocuk parası, doğum parası ve süt parası desteği nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Süt parası başvurusu nasıl yapılır? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte çalışan annelere verilen destekler ve ödeme miktarları...

Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler ‘çocuk parası’, ‘doğum yardımı’, ‘süt ve emzirme parası’, ‘yarım gün çalışma desteği’ ve ‘kreş yardımı’ olarak öne çıkıyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'nde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra yapılıyor.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet ’ten ‘Doğum Yardımı Başvurusu Sonucu Sorgulama’ hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

DOĞUM YARDIMI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

DOĞUM (RAPOR) PARASI NASIL ALINIR?

Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bu tutar geçerli olacak. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edin.

DOĞUM RAPOR PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

SÜT PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla bu para 202 liraya çıktı. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere verilir.