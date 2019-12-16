Çalışan anneye bakıcı desteği! Her ay bin 300 lira...

Hangi koşullar gerekiyor?

Bakıcılar için ödenecek SGK primi, brüt asgari ücretin (2020 TL) yüzde 37.5’i hesaplanarak bulunuyor. Yani bakıcı için SGK’ya ödeyeceğiniz 959.5 TL’lik primi, devlet karşılıyor. Bu teşvikten yabancı bakıcıların da faydalanabileceğini belirten Vural Şeker, teşviği alabilmek için gerekli koşulları ise şöyle sıraladı: “

Hizmet aldığınız kişinin 10 günden fazla sizinle çalışıyor olması.

SGK girişinin yapılmış olması.

1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında bakıcınızın işe başlamış olması.

İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla SGK’lı olarak çalışmamış olması.

Bakıcınızın işe giriş tarihi itibarıyla İşkur’a kayıtlı işsiz olması gibi şartları taşıması.

Ailenin ya da bakıcının daha önce bu teşvikten faydalanmamış olması gerekiyor.”