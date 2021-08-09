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California'da devam eden yangın, eyalet tarihinin en büyük 2. yangını

AA |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 1:54 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 1:54

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangın, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçerken, 187 bin hektardan büyük bir alanın zarar gördüğü bildirildi.


ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie"  yangını halen kontrol altına alınamadı.
 
California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) yaptığı  açıklamaya göre, 3. haftasında devam eden "Dixie", eyalet tarihindeki en büyük 2.  yangın olarak kayıtlara girdi.
 
Cal Fire'ın açıklamasına göre, bölgede toplamda 187 bin hektardan  büyük bir alan tamamen yandı, Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin  yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.
 
Greenville kasabası tamamen küle dönmüştü
 
"Dixie" yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan  eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den  fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.
 
 ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke  genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül  olduğunu açıklamıştı.

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