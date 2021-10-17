Çaldıkları otomobili satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimlikleri tespit etti. Şüphelilerin Yusuf C.Y.(21), Ferhat D.(22) ve Muhammed Ş.Ü.(17) olduğu belirledi. Şüpheliler aracı internet üzerinden piyasa değerinin altında satmaya çalıştılar. Polis ekipleri müşteri gibi şüphelilerle aracı satın almak için anlaştı. Şüpheliler parayı almak için müşteri kılığındaki polisleri yanlarına çağırdılar. Ekipler şüphelileri geçen Perşembe bulundukları adreste çaldıkları araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Yusuf C.Y.'nin 16 ve Ferhat D.'nin ise 22 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf C.Y. ve Ferhat D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 18 yaşından küçük olan Muhammed Ş.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.