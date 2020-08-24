Çakarlı şehir eşkıyası! İfadesi şoke etti

İstanbul Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi. Saldırganın adam öldürmeye tam teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı öğrenilirken, 8 kez bıçakladığı Dadaş Aras için ifadesinde, "Ben bıçağı elinden almak isterken boğuşma sırasında bir yerleri kesilmiş olabilir” demesi dikkat çekti.

İstanbul Hadımköy'de 3 gün önce kullandığı çakarlı minibüsle seyrederken, kendisine geç yol veren Dadaş Aras isimli sürücünün önce aracının önünü kesip ardından çıkan kavgada 8 yerinden bıçaklayan ve dün akşam saatlerinde yakalanan M.E.U. isimli trafik magandası, adliyeye gönderildi. Emniyet ifadesinde, “Bıçağı önce o çekti. Ben bıçağı elinden almak isterken boğuşma sırasında bir yerleri kesilmiş olabilir” diyen 20 yaşındaki saldırganın adam öldürmeye tam teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı öğrenildi.

Hadımköy, Ömerli Mahallesi İstanbul Caddesi’nde geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir tekstil firmasında çalışan Dadaş Aras, çalıştığı şirkete ait 06 GE 630 plakalı araçla seyir halindeyken peşinden gelen ve ön camında çakar olan bir araç yol istedi. Aras, yol vermekte gecikince minibüsü sürücüsü, Dadaş Aras’ın kullandığı kamyonetin önünü kesti. Çakarlı minibüsten inen M.E.U. kendisini polis olarak tanıtırken Dadaş, olay anını cep telefonuyla kayda aldı. Kavga ve bağırtının olduğu görüntüler sonrasında saldırgan, 26 yaşındaki Dadaş Aras’ı çıkan kavgada sırtının 6 yerinden bıçaklarken, 20 yaşındaki saldırganın elinden kendisini başka bir araca atarak kurtaran Dadaş Aras, bindiği aracın sürücüsü sayesinde hastaneye yetiştirildi.

'BENİM ÇOCUKLARIM VAR, YAPMA'

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde tedaviye alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Aras polise verdiği ifadede,“Sırtım dönükken enseme yumruk attı. Ben yere düşünce üzerime çıktı. Beni bıçaklamaya başladı. Beni bıçaklarken yalvardım, ‘Benim çocuklarım var yapma’ dedim. Ama dinlemedi. Kendimi bir aracın içine attım. Sağ olsun o aracın sahibi beni hastaneye getirirdi.O da aracıma binip aracın içini karıştırdı. Olaydan sonra polis gelmiş, cüzdanım ve kimliğim kamyonetin altında bulunmuş. Ama torpidodaki 30 bin lira paramı bulamamışlar. Saldırgan paramı da almış" şeklinde verdiği ifadenin ardından harekete geçen polis yaptığı çalışmalar sonrasında yetini belirlediği saldırganı dün 17.00 sıralarında Avcılar da saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Gayretepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen ve 6 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Muhammed Enes Uysal ise sorgusunda, “Yol vermeyince tartışmaya başladık. Telefonla görüntümü kaydetmeye başladı. Daha sonra telefonu kapatıp bana saldırdı. Sonra bıçak çekti. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Boğuşma sırasında bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Dadaş Aras’ın aracından kaybolan 30 bin lirayı kendisinin almadığını ve paranın akibetinden haberi olmadığını ifadesinde söyleyen 20 yaşındaki saldırgana, kanuna aykırı çakar takma ve trafiği tehlikeye düşürme suçlarından 5 bin lira para cezası kesilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından “Kasten adam öldürmeye tam teşebbüs” suçlamasıyla adliyeye gönderildi. (Milliyet)