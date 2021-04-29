Çakarlı saldırgana bir dava daha! 'Hem bıçakladı hem paramı çaldı'

Çakarlı aracıyla yolunu kestiği adamı bıçaklayan Muhammet Enes Uysal hakkında yaraladığı adamın 30 bin lirasını da çaldığı iddiasıyla "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı. CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'nun özel haberi.

Olay geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Hadımköy'de meydana geldi. 19 yaşındaki Muhammet Enes Uysal, trafikte kendisine yol vermeyen Dadaş Aras ile tartışmış onu 6 yerinden bıçaklamıştı. O saldırı esnasında Dadaş Aras cep telefonuyla kayıttaydı. Kendine polis süsü veren çakarlı saldırgana “silahla yağma” suçundan bir dava daha açıldı.

Dadaş Aras arabasındaki 30 bin lirasını da Muhammet Enes Uysal’ın çaldığını ileri sürdü. Şikayetçi oldu, ancak savcılık takipsizlik kararı verdi.

Bu sırada Uysal hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, "hakaret", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından dava açıldı. Savcı mütalaasında indirimsiz 34 yıl 4 ay hapis cezası istedi.

Duruşmaya gelen bir görgü tanığı sanık Uysal'ın Dadaş Aras’ın aracından ruhsatını ve anahtarını aldığını söyledi. Bu süreçte Aras’ın avukatı Bünyamin İnce 30 bin lirayı Muhammet Enes Uysal’ın çaldığını ileri sürerek verilen takipsizlik kararına itiraz etti.

Bunun üzerine Muhammet Enes Uysal hakkında “silahla yağma” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci bir dava açıldı. Ek iddianamenin asıl davayla birleştirilmesi istendi. Muhammet Enes Uysal önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.