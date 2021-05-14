Cahit Çağıran hayatını kaybetti

Ankara Devlet Tiyatroları'nın usta oyuncusu ve seslendirmeci Cahit Çağıran uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

DOSTLARI YIKILDI

Oyuncu Tolga Tekin acı haberin ardından duygularını dile getirdi: "Cahit ağabeyim ışıklar içinde uyu...Devlet Tiyatroları çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Başımız sağ olsun"

Zafer Algöz: Oyuncu kardeşim Cahit Çağıran’ı kaybettik...Ruhu şad olsun...Mekanın cennet olsun Cico