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Çağrıda bulundu! Acun Ilıcalı, Demet Akalın ve Alişan...

17 Eylül 2020 Perşembe - 8:56 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 8:58

İkinci kez anne olmak için gün sayan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına, SMA hastası İsmail bebeğin ailesini konuk etti.


İkinci kez anne olmak için gün sayan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına, SMA hastası İsmail bebeğin ailesini konuk etti.
 
Acun Ilıcalı, Demet Akalın ve Alişan’a yardım kampanyası için çağrıda bulunacağını söyleyen şarkıcı, Bergüzar Korel gibi gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, “Düşük riskim olduğu için duygularımı kontrol etmeye çalışıyorum” dedi. Dinçöz, takipçilerden bağış yapmalarını da rica etti.
 
2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. İrfan Aslan adında bir oğlu olan şarkıcı, bu kez kızı olacağını geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
 
 
 

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