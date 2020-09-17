Çağrıda bulundu! Acun Ilıcalı, Demet Akalın ve Alişan...

2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. İrfan Aslan adında bir oğlu olan şarkıcı, bu kez kızı olacağını geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.