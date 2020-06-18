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Çağlayan'da mahkeme karantinaya alındı! Duruşma yapılmayacak

DHA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 14:04 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 14:07

İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 6. Tüketici Mahkemesi’nin kalem memurunda corona virüs vakası tespit edildi. Mahkeme karantinaya alınırken, vaka tespit edilen memurun evde tedavi gördüğü ve iki hakime de tedbir amaçlı izin verildiği öğrenildi.


6. Tüketici Mahkemesi’nde kalem memuru olarak görev yapan bir görevlide, corona virüs tespit edildi. Memurun taşıyıcı olduğu ve corona virüs belirtileri göstermediği öğrenildi.
 
Vaka tespit edilen memurun 14 gün boyunca evde tedavi göreceği ve idari izne çıkarıldığı bilgisi edinildi. Ayrıca mahkemede görev yapan iki hakim de tedbir amaçlı 14 gün izne çıkarıldı.
 
 
DURUŞMA YAPILMAYACAK
 
Kalem odasına "Covid-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır" şeklinde uyarı yazısı yazılırken, duruşma salonu önüne de duruşma yapılmayacağına dair bilgilendirme notu asıldı. Duruşma salonunun dezenfekte edildiği öğrenildi.

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